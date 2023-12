Vláda: Regulácia cien potravín nie je potrebná

Bratislava 20. decembra (TASR) - Súčasný vývoj cien neodôvodňuje priamu cenovú reguláciu konkrétnych druhov potravín. Vzhľadom na dôležitosť udržania cenovej stability a dostupnosti základných potravín však vláda môže vykonať viacero opatrení, ktorými je možné zabrániť špekulatívnemu konaniu a zneužívaniu mimozákonných postupov podnikateľských subjektov. Vyplýva to z Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu s pripomienkou schválila vláda.



Rezort v materiáli navrhol viaceré opatrenia. Ide napríklad o vykonanie cenovej kontroly u predávajúcich vybraných druhov potravín v maloobchode, vyžiadanie cenových informácií v rozsahu výkazu ziskov a strát na pravidelnej báze, vyžiadanie cenových informácií a cenovej evidencie vybraných druhov potravín na účely ich preskúmania, zriadenie webového sídla na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode či zváženie potreby posilnenia cenových orgánov po personálnej, informačno-technologickej a organizačnej stránke.



Tempo rastu cien potravín na Slovensku sa podľa analýzy v roku 2023 stabilizovalo, k čomu prispel pokles cien energií a poľnohospodárskych komodít na svetových trhoch. "Od apríla sú tak spotrebiteľské ceny potravín na Slovensku v priemere nezmenené. Medzinárodné porovnanie cien vo vertikále však naznačuje na Slovensku nezvyčajne vysokú cenu masla, vajec a syru Eidam," priblížilo ministerstvo.



Rast cien na Slovensku podľa analýzy dosiahol vrchol v marci 2023 a odvtedy potravinová inflácia postupne spomaľuje. Kým v období od januára 2022 do marca 2023 ceny potravín, bez alkoholických nápojov a tabaku, rástli v priemere o 2,1 % mesačne, od apríla do októbra tohto roka priemerne klesli o 0,1 % mesačne. Ceny viac ako 60 % spotrebného koša potravín aktuálne klesajú a zvyšných 40 % nerastie rýchlejšie ako 1 % mesačne. Za časť tohto vývoja je zodpovedné sezónne zlacnenie zeleniny a ovocia.



Svetový šok do cien agrokomodít a energií navýšil podľa analýzy nielen náklady, ale aj ziskovosť najmä v poľnohospodárstve. Ziskovosť vo výrobe potravín a v maloobchode je taktiež nad úrovňami rokov 2018 a 2019. "Vzhľadom na tieto zistenia odporúčame vykonať cenové kontroly u predávajúcich a výrobcov vybraných druhov potravín," konštatoval rezort financií.



Cieľom analýzy bolo zistenie existencie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu, ohrozujúcim ich cenovú stabilitu alebo dostupnosť. Analýza preukázala, že nie je ohrozená dostupnosť a spotreba základných potravín.



Cenová regulácia musí byť odôvodnená a opodstatnená, zdôraznilo MF. "Realizuje sa obvykle v prípadoch prirodzených monopolov alebo ťažkých zlyhaní trhov, čomu súčasný stav v potravinovej vertikále nenasvedčuje. Hoci cenová regulácia môže mať krátkodobý pozitívny efekt, z dlhodobého hľadiska ide o zásah do prirodzeného fungovania trhov," dodal rezort.