Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. júl 2026Meniny má Diana
< sekcia Ekonomika

Vláda: Reťazce konajú rozdielne pri prenášaní nákladov na spotrebiteľa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najvýraznejšie zlacneli bryndza a čerstvé maslo, pričom mierny pokles sa zaznamenal aj pri bravčovom mäse, kuracom mäse a viacerých kategóriách mlieka.

Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Jednotlivé obchodné reťazce pristupujú rozdielne k prenášaniu nákladov na spotrebiteľa, pričom niektoré preferujú agresívnejšiu cenovú politiku a iné sa orientujú na vyššiu maržu alebo prémiovejší segment. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 12/2026 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.

Výsledky analýzy naznačujú, že po zavedení systému zverejňovania cien sa pri sledovanom potravinovom koši na portáli cenyslovensko.sk zmenila dynamika cien z rastu na pokles. Porovnanie s vývojom v Česku ukazuje, že pokles cien za sledované obdobie roku 2026 bol v Česku výraznejší než na Slovensku. Tento rozdiel naznačuje, že slovenské ceny mohli začať reagovať po zavedení systému už v skoršej fáze jeho fungovania, čo podporujú aj predchádzajúce zistenia o poklese cien v druhej polovici roka 2025, zatiaľ čo v Česku v rovnakom období rástli. Poľsko ako alternatívna kontrolná krajina vykazovalo nižšiu podobnosť cenových trendov so Slovenskom a zároveň zaznamenalo miernejší pokles cien než Slovensko,“ spresnil v závere analýzy rezort financií.

MF dodalo, že v období február 2026 až máj 2026 pri sledovaných potravinách prevládala stabilizácia alebo mierny pokles priemerných cien. Najvýraznejšie zlacneli bryndza a čerstvé maslo, pričom mierny pokles sa zaznamenal aj pri bravčovom mäse, kuracom mäse a viacerých kategóriách mlieka. Naopak, rast cien sa evidoval najmä pri hovädzom mäse a jablkách. „Celkový vývoj tak naďalej nenaznačuje plošný rast cien naprieč sledovanými kategóriami,“ uzavrel rezort financií.
.

Neprehliadnite

SR preberá predsedníctvo vo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ

Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla

NOVÝ TEPLOTNÝ REKORD: V Kamenici nad Hronom namerali 41,3 stupňa

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu