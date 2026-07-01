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Vláda: Reťazce konajú rozdielne pri prenášaní nákladov na spotrebiteľa
Najvýraznejšie zlacneli bryndza a čerstvé maslo, pričom mierny pokles sa zaznamenal aj pri bravčovom mäse, kuracom mäse a viacerých kategóriách mlieka.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Jednotlivé obchodné reťazce pristupujú rozdielne k prenášaniu nákladov na spotrebiteľa, pričom niektoré preferujú agresívnejšiu cenovú politiku a iné sa orientujú na vyššiu maržu alebo prémiovejší segment. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 12/2026 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.
„Výsledky analýzy naznačujú, že po zavedení systému zverejňovania cien sa pri sledovanom potravinovom koši na portáli cenyslovensko.sk zmenila dynamika cien z rastu na pokles. Porovnanie s vývojom v Česku ukazuje, že pokles cien za sledované obdobie roku 2026 bol v Česku výraznejší než na Slovensku. Tento rozdiel naznačuje, že slovenské ceny mohli začať reagovať po zavedení systému už v skoršej fáze jeho fungovania, čo podporujú aj predchádzajúce zistenia o poklese cien v druhej polovici roka 2025, zatiaľ čo v Česku v rovnakom období rástli. Poľsko ako alternatívna kontrolná krajina vykazovalo nižšiu podobnosť cenových trendov so Slovenskom a zároveň zaznamenalo miernejší pokles cien než Slovensko,“ spresnil v závere analýzy rezort financií.
MF dodalo, že v období február 2026 až máj 2026 pri sledovaných potravinách prevládala stabilizácia alebo mierny pokles priemerných cien. Najvýraznejšie zlacneli bryndza a čerstvé maslo, pričom mierny pokles sa zaznamenal aj pri bravčovom mäse, kuracom mäse a viacerých kategóriách mlieka. Naopak, rast cien sa evidoval najmä pri hovädzom mäse a jablkách. „Celkový vývoj tak naďalej nenaznačuje plošný rast cien naprieč sledovanými kategóriami,“ uzavrel rezort financií.
„Výsledky analýzy naznačujú, že po zavedení systému zverejňovania cien sa pri sledovanom potravinovom koši na portáli cenyslovensko.sk zmenila dynamika cien z rastu na pokles. Porovnanie s vývojom v Česku ukazuje, že pokles cien za sledované obdobie roku 2026 bol v Česku výraznejší než na Slovensku. Tento rozdiel naznačuje, že slovenské ceny mohli začať reagovať po zavedení systému už v skoršej fáze jeho fungovania, čo podporujú aj predchádzajúce zistenia o poklese cien v druhej polovici roka 2025, zatiaľ čo v Česku v rovnakom období rástli. Poľsko ako alternatívna kontrolná krajina vykazovalo nižšiu podobnosť cenových trendov so Slovenskom a zároveň zaznamenalo miernejší pokles cien než Slovensko,“ spresnil v závere analýzy rezort financií.
MF dodalo, že v období február 2026 až máj 2026 pri sledovaných potravinách prevládala stabilizácia alebo mierny pokles priemerných cien. Najvýraznejšie zlacneli bryndza a čerstvé maslo, pričom mierny pokles sa zaznamenal aj pri bravčovom mäse, kuracom mäse a viacerých kategóriách mlieka. Naopak, rast cien sa evidoval najmä pri hovädzom mäse a jablkách. „Celkový vývoj tak naďalej nenaznačuje plošný rast cien naprieč sledovanými kategóriami,“ uzavrel rezort financií.