Rezort dopravy nebude hľadať koncesionára pre bratislavské letisko

Bratislava 12. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR nebude hľadať koncesionára na prevádzku Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Úlohu, ktorou bol rezortu poverený ešte koncom roka 2018, vo štvrtok vláda zrušila. Podľa MD aj vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu je v záujme SR, aby letisko nebolo prenajaté v rámci koncesie, ale aby ho naďalej prevádzkovala letisková spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu.



„Strata 'kontroly' nad Letiskom M. R. Štefánika Bratislava by mohla negatívnym spôsobom ovplyvniť úlohy štátu, ako aj plnenie záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z príslušných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,“ zdôvodnil rezort dopravy.



Bratislavské letisko prevádzkuje letisková spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Aiport Bratislava. Podľa rezortu dopravy ide v rámci SR o letisko s najväčším počtom odbavených cestujúcich a ako jediné na Slovensku je zaradené do základnej siete letísk v rámci transeurópskej dopravnej siete.



Koncesný variant prevádzky bratislavského letiska schválila vláda ešte koncom roka 2018. Predmetom koncesnej zmluvy malo byť prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. Zmluvu plánovali uzatvárať na 30 rokov.