Vláda bude riešiť odvolanie podpredsedu ÚVO

Bratislava 5. februára (TASR) – Vyhlásením verejného obstarávania na rekonštrukciu objektu na Zemplínskej šírave, ktorý by mal slúžiť ako penzión pre vojnových veteránov, sa bude v stredu počas rokovania zaoberať vládny kabinet. Na programe je aj odvolanie Juraja Bugalu z funkcie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Obstarávacie náklady na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby predpokladá rezort obrany na vyše 7,77 milióna eur. Po rekonštrukcii má objekt spĺňať požiadavky "na efektívne fungujúce zariadenie, poskytujúce ubytovacie, rekreačné, rehabilitačné a ostatné služby pre profesionálnych vojakov, vojenských dôchodcov, civilných zamestnancov rezortu obrany a ich rodinných príslušníkov vrátane vybudovania penziónu pre vojnových veteránov," uvádza sa v materiáli rezortu obrany.



Rada ÚVO by mohla byť doplnená o dvoch nových členov. Návrhom na ich vymenovanie by sa mala v stredu zaoberať vláda. Odborná hodnotiaca komisia za členov rady odporučila Danku Bekeovú a Mateja Ovčiarku. Rada, zriadená zákonom o verejnom obstarávaní, má deväť členov. Patrí do nej predseda ÚVO, podpredsedovia a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda. V septembri 2018 sa skončilo funkčné obdobie dvom členom Rady ÚVO. Vláda v tom čase neschválila návrh na vymenovanie členov rady, zaviazala preto vedúceho Úradu vlády SR vyhlásiť opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na člena rady. Doručených bolo šesť návrhov na kandidáta na člena rady. Na základe verejného vypočutia kandidátov v novembri 2018 hodnotiaca komisia odporučila vláde schváliť a vymenovať dvoch z nich.



S vymenovaním členov Rady ÚVO sa spája aj návrh na odvolanie podpredsedu ÚVO Juraja Bugalu. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) totiž argumentoval, že iba odvolaním podpredsedu úradu by bola znefunkčnená Rada ÚVO. Návrh na odvolanie Bugalu z funkcie predkladá na zasadnutie vlády šéf úradu Miroslav Hlivák.



Bilaterálne investičné dohody o ochrane a podpore investícií, uzavreté vzájomne medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ), by sa mali s definitívnou platnosťou ukončiť. Mal by sa tak odstrániť rozpor bilaterálnych zmlúv s právom EÚ. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie dohody o ukončení týchto zmlúv, ktorý predložilo na stredajšie rokovanie vlády Ministerstvo financií SR.