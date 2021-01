Vláda má rokovať o zmenách v dôchodkoch či ekologických vozidlách

Bratislava 7. januára (TASR) – Odstránenie diskriminácie občanov pri určovaní sumy minimálneho dôchodku z dôvodu ich postavenia sporiteľa v systéme starobného dôchodkového sporenia je cieľom návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú na štvrtkové rokovanie vlády predkladá minister práce. Nadväzuje ním na nález Ústavného súdu o nesúlade doterajšej úpravy s ústavou.



Súčasťou nadlimitných zákaziek verejného obstarávania osobných a nákladných automobilov či autobusov by mal byť povinný podiel ekologických vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorý predkladá Úrad pre verejné obstarávanie. Táto povinnosť sa má týkať aj lízingu, splátkového predaja, prenájmov, niektorých služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave či služieb, ktoré sa vykonávajú s pomocou vozidla.



Kabinet má online formou takisto schvaľovať Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ktorá medzi strategické ciele zahŕňa efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality, zvýšenie odolnosti súkromného sektora, ale aj bezpečné služby poskytované štátom.



Rovnako majú ministri odobriť program prevencie a manažmentu zosuvných rizík na roky 2021 až 2029, ktoré na rokovanie predkladá Ministerstvo životného prostredia SR. V spomínanom období by na prevenciu a manažment zosuvov svahov a pôdy malo ísť 37,8 miliónov eur.



Kabinet sa má takisto zaoberať Správou o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnaním so zahraničím za rok 2019. Materiál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o tom, že výdavky na výskum a vývoj na úrovni 0,83 percenta HDP výrazne zaostávajú za priemerom EÚ, pretrvávajúcim problémom v SR je i neefektívne využívanie eurofondov na výskum a inovácie.



Vláda plánuje prerokovať aj novelu zákona o štátnej štatistike, medzi informatívnymi materiálmi preberie správu o plnení Národného akčného plánu v prevencii obezity, ale aj informáciu o zriadení špecializovaného pracoviska, ktoré sa bude venovať rozvoju používania a štandardizácii Braillovho písma.