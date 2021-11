Vyplácanie sprostredkovateľského bonusu za očkovanie sa nepredĺži

Bratislava 24. novembra (TASR) - Vyplácanie sprostredkovateľského bonusu za očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa nebude predlžovať. Nezavedie sa ani náhradná očkovacia prémia. Vláda v stredu rozhodla o späťvzatí návrhu novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z ďalšieho rokovania v Národnej rade (NR) SR.



Novelu spolu s návrhom na zrýchlené legislatívne konanie schválil kabinet ešte v septembri. V parlamente sa však nenašla dostatočná podpora na jeho schválenie.



Okrem predĺženia termínu na získanie bonusu o dva mesiace, teda do konca tohto roka, vláda navrhovala aj možnosť vyplatenia náhradnej očkovacej prémie z dôvodov "hodných osobitého zreteľa". Vyhlasovateľ očkovacej lotérie podľa návrhu mohol počas trvania súťaže priznať výhru aj osobe, ktorá bola vyžrebovaná, ale výhru nezískala napríklad pre objektívne technické okolnosti súvisiace so zabezpečením a priebehom súťaže na strane vysielateľa.