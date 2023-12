Vláda rozhodla, že regulované ceny energií sa medziročne nezvýšia

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ceny energií pre domácnosti sa v budúcom roku nezvýšia. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda. Ceny budú určené podľa predpisu z minulého roka. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň zastropoval regulované zložky koncových cien elektriny a plynu.uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k schválenému nariadeniu vlády.Návrhom nariadenia sa na rok 2024 ustanovuje v oblasti elektroenergetiky zastropovanie tarify za prístup do distribučnej sústavy, tarify za distribúciu elektriny, tarify za straty pri distribúcii elektriny, tarify za straty pri prenose elektriny, tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému, tarify za prístup do prenosovej sústavy, tarify za prenos elektriny a tarify za straty pri prenose elektriny. V oblasti plynárenstva vláda schválila zastropovanie tarify za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu.Nariadenie následne umožňuje poskytovať kompenzácie na pokrytie nákladov vybraných účastníkov trhu súvisiacich so stanovením maximálnej výšky vybraných taríf pre všetkých koncových odberateľov elektriny a všetkých odberateľov plynu.