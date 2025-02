Vláda sa bude venovať kryptomenám i celoživotnému vzdelávaniu

Bratislava 5. februára (TASR) - Poskytovatelia služieb kryptoaktív by mali v budúcnosti povinne oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Tá ich bude následne vymieňať s príslušnými orgánmi iných krajín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, o ktorom by v stredu mala rokovať vláda.



Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bude takisto schvaľovať zoznam úloh, ktoré sa týkajú podpory prílevu investícií i spolupráce Slovenska a Brazílie v oblasti hospodárstva, obranného priemyslu či medzinárodných projektov. Úlohy nadväzujú na dohody a výstupy oficiálnej cesty zástupcov vlády a podnikateľského sektora v Brazílii v decembri minulého roka.



Ministri majú na stredajšom rokovaní takisto schvaľovať návrh na obnovenie dohody s Indonézskou republikou o zrušení vízovej povinnosti držiteľov diplomatických a služobných pasov. V programe rokovania je aj návrh akčného plánu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na najbližšie tri roky.



Ďalším bodom rokovania by mala byť Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR predložená podpredsedom vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Petrom Kmecom (Hlas-SD). Slovensko aktuálne pripravuje už šiestu žiadosť o platbu. Na Európsku komisiu (EK) by mala byť predložená do konca júna tohto roka. Niektoré opatrenia sú však v rámci tejto žiadosti označené za problematické.



Podpredseda vlády Kmec predložil na rokovanie vlády aj aktualizáciu Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2023 - 2025. V rámci nej majú byť zdroje v poslednom roku platnosti zamerané na realizáciu 29 kľúčových opatrení. Reaguje sa tak najmä na zmenu potrieb výskumného a inovačného ekosystému, ako aj na prebiehajúcu konsolidáciu.