Vláda sa bude venovať plánu obnovy či prioritám zastúpenia SR pri EÚ

Bratislava 28. augusta (TASR) - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) považuje v rámci piatej žiadosti o platbu za rizikové tri míľniky, pri ktorých hrozí ich nesplnenie. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii plánu obnovy z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a využívanie eurofondov SR Petra Kmeca (Hlas-SD), o ktorej bude v stredu rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica (smer-SD) sa bude venovať aj urovnaniu finančného sporu s Alžírskom či prioritám Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii.



Alžírsko by podľa materiálu predloženého na rokovanie vlády ministerstvom financií malo splatiť Slovensku viac ako 3,4 milióna amerických dolárov z úverovej dohody uzatvorenej s bývalou ČSSR v roku 1984. Československá spoločnosť Pragoinvest mala v tom čase realizovať dodávku závodov do Alžírska, pričom zákazku nedokončila. To sa stalo predmetom dlhoročného sporu medzi zainteresovanými krajinami.



Medzi hlavné priority Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii (EÚ) patrí dôsledne presadzovať suverénnu a aktívnu politiku, ktorá bude chrániť národno-štátne záujmy Slovenska na pôde EÚ a zároveň prispievať k hľadaniu spoločných riešení na európske a globálne výzvy.



Ďalším bodom rokovania vlády bude návrh Plánu výkonnosti Slovenska z dielne ministerstva dopravy na 4. referenčné obdobie (2025 - 2029). Podľa tohto materiálu má mať SR aj v rokoch 2025 až 2029 vo vzdušnom priestore zriadenú jednu traťovú zónu spoplatňovania.



K medzinárodným dohodám na programe rokovania patrí aj návrh dohody medzi vládami SR a Uzbeckej republiky. Tá by mala prispieť k zlepšeniu hospodárskej spolupráce medzi týmto krajinami, a to napríklad v oblasti energetiky, poľnohospodárstva a potravinárstva, zdravotníctva a farmaceutického priemyslu.



Kabinet sa bude tiež venovať povoleniu výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby pre Vojenské lesy a majetky SR. Tie by chceli predať prebytočný hnuteľný a nehnuteľný majetok v Malackách v hodnote 425.000 eur súkromným spoločnostiam.



Vláda by sa tiež mala zaoberať návrhom Ministerstva spravodlivosti (MS) SR na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení kabinetu, ktoré sú v súčasnosti neaktuálne, duplicitné, nadbytočné, prípadne sú nesplniteľné z objektívnych príčin. Ide napríklad o zrušenie úlohy ministrovi spravodlivosti poskytovať súčinnosť primátorovi Bratislavy pri príprave a realizácii významných verejných investícií.