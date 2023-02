Vláda sa bude zaoberať poštovou politikou i investičnou pomocou

Bratislava 8. februára (TASR) - Pri schvaľovaní strategických dokumentov v oblasti poštových služieb bude štát podporovať zavádzanie nových technológií, digitalizáciu, optimalizáciu produktového portfólia a transformáciu verejnej poštovej siete. Vyplýva to z návrhu poštovej politiky do roku 2028, ktorým sa v stredu bude zaoberať vláda.



Na 134. schôdzi bude kabinet schvaľovať aj návrh investičnej pomoci pre spoločnosť Terichem Tervakoski vo Svite. Producent elektrofólií plánuje do roku 2026 investovať 30 miliónov eur do rozšírenia výroby, ktoré by umožnilo v budúcom roku vytvoriť 36 nových pracovných miest. Od štátu žiada investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac ako deviatich miliónov eur.



Ministri majú tiež schvaľovať nového predsedu Protimonopolného úradu SR. Z troch kandidátov, ktorí koncom minulého roka absolvovali vypočutie pred výberovou komisiou, odporučil hodnotiaci orgán vymenovať Juraja Beňu.



V informatívnych správach sa bude vláda zaoberať aktualizáciou vývoja o podaných individuálnych sťažnostiach voči SR, ktoré skúmajú ľudskoprávne orgány OSN, kabinet sa má oboznámiť i s výsledkami hodnotenia obranných plánov SR za rok 2021 a 2022 v rámci Severoatlantickej aliancie.