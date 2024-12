Vláda sa bude zaoberať projektom nemocnice v Martine

Bratislava 4. decembra (TASR) - V osvedčení o strategickej investícii v prípade projektu novej nemocnice v Martine by malo prísť k zmene. Úprava sa má dotknúť územia, na ktorom sa investičný projekt realizuje. Zmena vychádza z potrieb dopravnej infraštruktúry a nijako nemení cieľ investičného zámeru. Schváliť ju má vláda na svojom stredajšom 62. zasadnutí.



V programe schôdze je takisto správa o priebehu a následkoch povodní v prvej polovici aktuálneho roka. Záplavy podľa predloženého materiálu spôsobili škody za vyše jeden milión eur, stupne povodňovej aktivity boli v prvom polroku vyhlásené v 149 oblastiach Slovenska.



Ministri majú taktiež schvaľovať prolongáciu bilaterálnej dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom (MMF), má sa predĺžiť maximálne o tri roky do konca roka 2027. Zaoberať sa budú aj koncepciou štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody na roky 2025 - 2028, rovnako i správou o implementácii medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a krokoch vlády na ich podporu v období 2016 - 2024. Schvaľovať budú tiež zámery medzivládnych dohôd s Brazíliou v oblasti kultúrnej spolupráce i ochrany a výmeny utajovaných skutočností.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) predloží návrh majetkovoprávneho vysporiadania medzi Železnicami SR (ŽSR) a obchodnými spoločnosťami Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) v prípade pozemkov po zaniknutej Železničnej spoločnosti, ktorá sa rozdelila na akciové spoločnosti ZSSK a ZSSK Cargo. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) má na rokovanie prísť s návrhom žiadosti o riadne členstvo SR v medzinárodných výskumných infraštruktúrach patriacich do rámca Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI).



V programe rokovania sú aj personálne návrhy týkajúce sa vedúcich diplomatických misií.