Vláda sa bude zaoberať službami zamestnanosti

Bratislava 5. marca (TASR) – Nezamestnaní by mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa bude tiež venovať návrhu novely zákona o štátnej službe či dohode o spolupráci s Turkménskom.



Jedným z bodov rokovania bude aj novela zákona o vnútrozemskej plavbe. Podľa tohto návrhu by sa mali pokuty za nedodržiavanie zákona o vnútrozemskej plavbe zvýšiť v priemere na trojnásobok. Za opakované priestupky sa môžu sankcie vyšplhať od 2000 až do 50.000 eur. Prísnejšie sankcie budú aj za preťažovanie plavidiel.



Rezort dopravy predložil na rokovanie vlády aj novelu zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Podľa nej by sa mal pracovný čas členov posádky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (HEMS) rátať vo vzťahu k počtu zásahov a nie k počtu letov.



Vláda by sa mala zaoberať aj novelou zákona o štátnej službe. Tá by mala prispieť k posilneniu funkčnosti verejnej správy. Cieľom je odstrániť aplikačné problémy, zjednodušiť prax služobných úradov, pružnejšie nastaviť niektoré inštitúty, zefektívniť fungovanie vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby a precizovať existujúcu právnu reguláciu.



K skvalitneniu psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti by mal prispieť návrh nového zákona o psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti z dielne rezortu zdravotníctva. Cieľom návrhu je podľa materiálu zlepšenie dostupnosti kvalitnej psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti či zabezpečenie jednotnej regulácie a dohľadu nad výkonom týchto profesií naprieč rezortmi.



Ministri sa majú na programe aj návrh dohody o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Turkménskom. Štáty by mali vo väčšej miere podporovať investičné aktivity, hospodársku spoluprácu, zakladanie spoločných podnikov či otváranie zastúpení a pobočiek spoločností na území oboch krajín. Dohoda predpokladá aj vytvorenie slovensko-turkménskej spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu.