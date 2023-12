Vláda sa bude zaoberať Trenčianskym krajom aj rozpočtom na rok 2024

Bratislava 12. decembra (TASR) - Hlavným bodom rokovania prvého výjazdového zasadnutia súčasnej vlády bude analýza sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa bude v utorok v Trenčíne zaberať aj návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 či zrušením viacerých úloh z predchádzajúcich období.



V budúcom roku by mal deficit verejných financií podľa navrhovaného rozpočtu klesnúť na 5,97 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,84 miliardy eur. Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) z očakávanej úrovne 6,52 % HDP v tomto roku.



Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) bude priamo určeným prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vyplýva to z návrhu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý je tiež na programe utorkového rokovania vlády.



Vláda by mala zrušiť aj niektoré úlohy, ktorými boli v uzneseniach poverení ešte predchádzajúci ministri. Ide o 17 úloh, najstaršia z nich je z roku 2007. Väčšina z nich bola neaktuálna, niektoré nebolo možné vykonať.



Ďalším bodom rokovania by mal byť bod, podľa ktorého by mali ministerstvá a štátne inštitúcie aplikovať na počítače, monitory, tablety a smartfóny zelené verejné obstarávanie. Kabinet Roberta Fica by mal schváliť aj rozpočty Slovenského pozemkového fondu, Sociálnej poisťovne a Eximbanky.