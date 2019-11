Vláda sa má zaoberať návrhom na zdvojnásobenie bankového odvodu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predloží na stredajšie (6. 11.) rokovanie vlády návrh na zdvojnásobenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií s účinnosťou od budúceho roka. Podľa rezortu je to opatrenie, ktoré prinesie dodatočné zdroje do štátnych finančných aktív. Súčasťou novely zákona bude aj predĺženie účinnosti tohto odvodu.



V súčasnosti banky platia odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe. Od budúceho roka sa má odvod podľa návrhu rezortu financií zvýšiť na 0,4 %, čo znamená, že banky v roku 2020 odvedú do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.



"Mojím prvoradým cieľom je, aby bol rozpočet na budúci rok schválený tak, aby deficit verejných financií v roku 2020 nepresiahol 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP). V predvolebnom období a pri opatreniach, ktoré prechádzajú Národnou radou SR, je však tento cieľ stále ohrozený, preto som zareagoval na výzvu Koaličnej rady a predložím na rokovanie vlády návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií," vysvetlil v stanovisku pre médiá Kamenický.



Bankový odvod platí na Slovensku od roku 2012 a bol zavedený na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte štátnych finančných aktív.



Čistý zisk bankového sektora na Slovensku po zdanení bol v roku 2018 takmer 640 miliónov eur a za prvý polrok tohto roka dosiahol hodnotu 346 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o dve percentá. Ziskovosť bankového sektora meraná priemernou hodnotou rentability vlastného kapitálu bánk je v krajinách Európskej únie v priemere 6,5 %, zatiaľ čo na Slovensku je to podľa rezortu viac ako 11 %. Ministerstvo bude o novele zákona, tak ako je zvykom pri podobných zákonoch, informovať aj Európsku centrálnu banku.