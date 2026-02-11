Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda sa má zaoberať prípravou programu čerpania eurofondov

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Ministri majú odsúhlasiť aj návrh ďalšieho postupu v súvislosti s projektom Národného futbalového štadiónu.

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Príprava Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP), ktorý bude základným strategickým dokumentom pre čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie (EÚ) v programovom období 2028 - 2034, sa má realizovať v dvoch etapách. Predloženú verziu plánu by mala vláda schvaľovať najneskôr v októbri 2027. Vyplýva to z návrhu procesu prípravy NRPP, ktorým sa kabinet bude zaoberať na stredajšom rokovaní.

V programe 127. schôdze je aj zámer znížiť základné imanie štátnej akciovej spoločnosti BIONT. Opatrenie prostredníctvom zníženia štátnych finančných aktív má zabezpečiť odstránenie statusu spoločnosti ako podniku v ťažkostiach. Uvedený status vylučuje spoločnosť, orientovanú na oblasť nukleárnej medicíny, z možnosti uchádzať sa o štátne či eurofondové dotácie vo výskumnej a vývojovej oblasti.

Ministri majú odsúhlasiť aj návrh ďalšieho postupu v súvislosti s projektom Národného futbalového štadiónu (NFŠ). Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) navrhol, aby sa agenda súdnych sporov, súvisiacich s výstavbou NFŠ, presunula výlučne do kompetencie jeho rezortu. Majú sa tak odstrániť pochybnosti o pôsobnosti a kompetenciách v súvislosti s právnym zastupovaním štátu v súdnych konaniach.

V rámci utajovaných materiálov je v programe stredajšieho rokovania aj informácia splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Splnomocnenec už skôr avizoval, že chce prezentovať závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú.
