Vláda sa na výjazde v regióne zíde v Michalovciach

Bratislava/Michalovce 26. júna (TASR) – Posledným miestom výjazdového rokovania vlády v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska pred letnou prestávkou sa v stredu stanú Michalovce. Vládny kabinet sa na tomto rokovaní bude venovať akčnému plánu rozvoja tohto okresu.



V období rokov 2019 – 2022 by mal okres Michalovce získať od vlády 4.415.000 eur, pričom kabinet bude v stredu rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 31. augusta. "Dôvodom zaradenia okresu Michalovce medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese vytvorením 824 pracovných miest do roku 2022," uvádza sa v predkladacej správe.



Najviac financií – 200.000 eur - by malo ísť na vybudovanie križovatky Hollého ulica – Sládkovičova ulica – Partizánska ulica v Michalovciach. Mesto Strážske by malo získať čiastku 50.000 eur na obnovu klziska, Veľké Kapušany by mali na rekonštrukciu námestia s výstavbou okružnej križovatky získať 75.000 eur.



Celkovo by malo byť podporených 63 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj na pre športové kluby a zväzy či pre viaceré cirkvi. Vláda by mala vyčleniť financie pre viacero obcí aj na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či na rekonštrukciu kultúrnych domov.



S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). V utorok (25. 6.) zasadala v Stropkove.