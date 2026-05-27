Vláda sa oboznámila so stavom cestnej a železničnej infraštruktúry
Harmonogram cestnej infraštruktúry zahŕňa 280 projektov Národnej diaľničnej spoločnosti a 326 projektov Slovenskej správy ciest.
Autor TASR
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Pokrok v projektovej príprave a vo výstavbe projektov cestnej a železničnej infraštruktúry, ktoré vyplývajú z ich prijatých harmonogramov a priorít, zhŕňa materiál, ktorý v stredu vláda vzala na vedomie na výjazdovom rokovaní. V roku 2025 došlo k posunu v realizácií vrátane projektovej prípravy pri 135 projektoch zaradených v harmonograme.
Informáciu o plnení odporúčaní v Prioritách v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry a v Prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry a progrese v plnení úloh a dosiahnutých výsledkoch za rok 2025 predložil na vládu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Ministerstvo dopravy (MD) SR zverejní na svojom webovom sídle aktualizované harmonogramy a investičné plány pre prípravu a výstavbu projektov cestnej a železničnej infraštruktúry,“ informovalo ministerstvo.
Harmonogram cestnej infraštruktúry zahŕňa 280 projektov Národnej diaľničnej spoločnosti a 326 projektov Slovenskej správy ciest. Súčasťou harmonogramu železničnej infraštruktúry je 293 projektov Železníc Slovenskej republiky. Detailný rozpis projektov v jednotlivých fázach projektovej prípravy zaradených do harmonogramov obsahuje príloha č. 1.
„Zaradenie do investičných plánov vyplýva z dlhodobých priorít ministerstva a zohľadňuje prípravný proces infraštruktúrnych projektov,“ uviedlo MD. Z finančného hľadiska oba investičné plány vychádzajú zo schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2026, ktorý je ovplyvnený konsolidačnými opatreniami, a z návrhu rozpočtu pre roky 2027 až 2029, ktorý je podobne ako rozpočet na rok 2026 ovplyvnený potrebou ozdravenia rozpočtu verejnej správy.
