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Vláda sa po prestávke zíde na rokovaní,bude sa zaoberať novelou ústavy
Novela Ústavy SR sa zaoberá i slovenským posunkovým jazykom. Ústava by ho mohla uznať ako samostatný jazyk.
Autor TASR
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Vláda sa v stredu opätovne zíde na rokovaní po letnej prestávke. Zaoberať sa bude novelou Ústavy SR, z ktorej vyplýva, že parlament by bolo možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia využitím ľudového hlasovania.
Novela Ústavy SR sa zaoberá i slovenským posunkovým jazykom. Ústava by ho mohla uznať ako samostatný jazyk. Okrem toho sa návrh z dielne rezortu spravodlivosti zaoberá i novelou ústavy v súvislosti s odvolávaním člena Súdnej rady SR. Poukázal, že súčasné znenie umožňuje člena súdnej rady kedykoľvek odvolať. Po novom by to malo byť možné v prípade zlého zdravotného stavu, odsúdenia za úmyselný trestný čin, odsúdenia na trest odňatia slobody alebo vymenovania do funkcie sudcu.
Rezort spravodlivosti predložil na rokovanie návrh novely zákona o súdoch. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu SR na všeobecné a správne súdy. Ministerstvo predložilo aj návrh novely Trestného poriadku, podľa ktorého by sa mohli upraviť a zefektívniť nástroje restoratívnej justície najmä v prípravnom konaní v nadväznosti na už prijaté zmeny.
Ministri budú rokovať o návrhu zákona o justičných čakateľoch. Ten má do právneho poriadku opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Upraviť by sa mali aj s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov.
Na rokovaní vlády má tiež niekoľko bodov ministerstvo pôdohospodárstva. Novela zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, sa má zosúladiť s európskym nariadením o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ.
Ďalej ide o návrh nariadenia o poskytnutí podpory v sektoroch mlieka a bravčového mäsa. EÚ poskytne sektoru mlieka a sektoru bravčového mäsa na Slovensku podporu vo výške najviac 2,1 milióna eur. Agrorezort chce tiež v stredu vymenovať námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu.
V stredu budú ministri riešiť aj návrh novely zákona o dorovnávacej dani z dielne Ministerstva financií SR. Jeho cieľom je doplnenie nevyhnutných úprav vyplývajúcich z nového usmernenia ku globálnym modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane, ako aj zohľadnenie podnetov z aplikačnej praxe.
Vládny kabinet preberie organizačný návrh tohtoročných medzinárodných leteckých dní International Military Air Days - IMAD 2026. Ministerstvo obrany, ktoré je hlavným organizátorom, má v rámci programu zabezpečiť letové aj statické ukážky. Ozbrojené sily SR majú mať i sprievodný program. Konať sa majú 5. a 6. septembra na letisku v Piešťanoch.
Ministri budú v stredu rokovať aj o Koncepcii činnosti Centra právnej pomoci na roky 2026 - 2028, ktorá je východiskovým programovým dokumentom Centra právnej pomoci.
Zároveň majú na programe návrh zabezpečenia európskych grantov a záruk zo zdrojov Investičného rámca pre Ukrajinu. Nový finančný program má pripraviť Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. V súčasnosti slovenské inštitúcie realizujú prvý program s rozpočtom 100,96 milióna eur.
Novela Ústavy SR sa zaoberá i slovenským posunkovým jazykom. Ústava by ho mohla uznať ako samostatný jazyk. Okrem toho sa návrh z dielne rezortu spravodlivosti zaoberá i novelou ústavy v súvislosti s odvolávaním člena Súdnej rady SR. Poukázal, že súčasné znenie umožňuje člena súdnej rady kedykoľvek odvolať. Po novom by to malo byť možné v prípade zlého zdravotného stavu, odsúdenia za úmyselný trestný čin, odsúdenia na trest odňatia slobody alebo vymenovania do funkcie sudcu.
Rezort spravodlivosti predložil na rokovanie návrh novely zákona o súdoch. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa mohla presunúť z Ústavného súdu SR na všeobecné a správne súdy. Ministerstvo predložilo aj návrh novely Trestného poriadku, podľa ktorého by sa mohli upraviť a zefektívniť nástroje restoratívnej justície najmä v prípravnom konaní v nadväznosti na už prijaté zmeny.
Ministri budú rokovať o návrhu zákona o justičných čakateľoch. Ten má do právneho poriadku opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Upraviť by sa mali aj s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov.
Na rokovaní vlády má tiež niekoľko bodov ministerstvo pôdohospodárstva. Novela zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, sa má zosúladiť s európskym nariadením o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ.
Ďalej ide o návrh nariadenia o poskytnutí podpory v sektoroch mlieka a bravčového mäsa. EÚ poskytne sektoru mlieka a sektoru bravčového mäsa na Slovensku podporu vo výške najviac 2,1 milióna eur. Agrorezort chce tiež v stredu vymenovať námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu.
V stredu budú ministri riešiť aj návrh novely zákona o dorovnávacej dani z dielne Ministerstva financií SR. Jeho cieľom je doplnenie nevyhnutných úprav vyplývajúcich z nového usmernenia ku globálnym modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane, ako aj zohľadnenie podnetov z aplikačnej praxe.
Vládny kabinet preberie organizačný návrh tohtoročných medzinárodných leteckých dní International Military Air Days - IMAD 2026. Ministerstvo obrany, ktoré je hlavným organizátorom, má v rámci programu zabezpečiť letové aj statické ukážky. Ozbrojené sily SR majú mať i sprievodný program. Konať sa majú 5. a 6. septembra na letisku v Piešťanoch.
Ministri budú v stredu rokovať aj o Koncepcii činnosti Centra právnej pomoci na roky 2026 - 2028, ktorá je východiskovým programovým dokumentom Centra právnej pomoci.
Zároveň majú na programe návrh zabezpečenia európskych grantov a záruk zo zdrojov Investičného rámca pre Ukrajinu. Nový finančný program má pripraviť Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. V súčasnosti slovenské inštitúcie realizujú prvý program s rozpočtom 100,96 milióna eur.