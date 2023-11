Vláda sa podľa SOPK musí zamerať na zvýšenie konkurencieschopnosti SR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Súčasná medzinárodná situácia predstavuje veľké riziko pre hlavné ciele programového vyhlásenia vlády (PVV) a nový kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa musí zamerať na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska. Jediná cesta vedie cez inovácie a včasné vyhodnocovanie potrebných krokov v hospodárskej a finančnej oblasti činnosti štátu, uviedol v reakcii na zverejnenie PVV pre TASR predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.



"Práve na oblasť vyššej konkurenčnej schopnosti v dynamicky sa meniacej geopolitickej a geoekonomickej situácii sa bude musieť koncentrovať celá vládna politika a nielen ona, ale celé politické a podnikateľské spektrum. V tejto zložitej situácii je totiž veľmi jednoduché a dokonca aj pravdepodobné dostať sa na stranu porazených," uviedol Mihók.



Do nadchádzajúceho obdobia vstupuje slovenská ekonomika podľa Mihóka oslabená, so znižujúcim sa ľudským a odborným potenciálom, ako aj nižšou konkurenčnou schopnosťou. "Vážnym problémom, ktorý bude mať brzdiaci efekt, je vysoký nárast zadlženosti krajiny z nedávneho obdobia, ktorý so sebou nepriniesol a ani už neprinesie efekt v podobe väčšej konkurenčnej schopnosti," dodal predseda komory.