Vláda sa sústredí v sociálnej oblasti na najzraniteľnejšie skupiny

Bratislava 12. júna (TASR) - Vláda považuje zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre každého za svoju prioritu. Opatrenia budú zamerané na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré je potrebné ochrániť pred nadmerným vplyvom rastúcich cien energií a potravín. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré v pondelok schválil kabinet premiéra Ľudovíta Ódora.



"Priority budú zamerané aj na reformu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ochrany ohrozených detí a podporu riešení výchovy detí v ich prirodzenom rodinnom prostredí," uvádza sa v programovom vyhlásení.



Vláda podporí úpravu dávky v hmotnej núdzi a životného minima vrátane príspevku na bývanie a iných naviazaných dávok. Cieľom je aj hľadať zdroje na úpravu hodinovej sadzby osobnej asistencie a výšky sumy peňažného príspevku na opatrovanie pre osoby v produktívnom veku, ako aj pre opatrovateľov poberajúcich niektorú z dôchodkových dávok.



Vláda sa zameria aj na podporu poskytovateľov sociálnych služieb s cieľom zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Podporí poskytovateľov sociálnych služieb mimoriadnym zvýšením finančného príspevku.



"Na čo sa sústredíme, bude určite to, aby ľudia cez dávky a príspevky mali zreálnenú infláciu," doplnila okrem iného ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.



Pre náhradných rodičov vláda chce navrhnúť jednorazové zvýšenie, resp. v prípade starých rodičov poskytnutie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi. Vláda zváži jednorazové zvýšenie príplatku k prídavku na dieťa.



Vláda chce podporiť zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím s dôrazom na podporu ich uplatnenia sa na otvorenom trhu práce alebo v systéme sociálnej ekonomiky. Zabezpečí zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie.



V rámci plánu obnovy a odolnosti vláda chce pripraviť ďalšie dve reformy, a to reformu integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti a reformu posudkovej činnosti.



Vláda plánuje tiež pripraviť podmienky pre zlepšenie tvorby politík v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci nového programového obdobia. "Naďalej budeme venovať zvýšenú pozornosť rozličným otázkam v oblasti ochrany detí v digitálnom priestore a pripravíme návrhy na riešenie," uviedol ďalej vládny kabinet.



Vláda sľubuje riešiť prístup k základnej infraštruktúre. "V oblasti pracovnoprávnych vzťahov chceme realizovať kroky smerujúce k ich digitalizácii pre relevantné oblasti práce a relevantných účastníkov pracovnoprávnych vzťahov v kontexte meniacich sa vzorcov správania časti účastníkov trhu práce," dodal vládny kabinet v PVV.