L. Kamenický: Sadzba dane z finančných transakcií bude 0,40 %

Bratislava 18. septembra (TASR) - Sadzba dane z finančných transakcií bude od budúceho roku 0,40 %, kým pôvodný návrh bol na úrovni 0,35 %. Maximálny limit tejto dane bude 40 eur, zvýši sa z pôvodne navrhovaných 30 eur. Zdanenie výberov v hotovosti dosiahne 0,8 %, pôvodný návrh bol 0,7 %. Po rokovaní vlády o schválenom návrhu dane informoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Daň z finančných transakcií by mala zabezpečiť pre rozpočet okolo 700 miliónov eur. Vláda v stredu zároveň navrhla parlamentu prerokovať právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní.



"Zámerom legislatívnej úpravy je zaťažiť debetné transakcie na účtoch právnických osôb, organizačných zložiek a fyzických osôb - podnikateľov, a to zavedením dane z finančných transakcií. Daň sa platí najmä z úhrad faktúr, z úhrad energií, zo splátok úverov," priblížilo v predkladacej správe k návrhu zákona ministerstvo financií.



Z návrhu zákona o dani z finančných transakcií, ktorý v stredu schválila vláda, vyplýva, že finančnou transakciou je platobná služba poskytovaná poskytovateľom platobných služieb, na základe príkazu alebo súhlasu daňovníka.



Transakčným účtom sa podľa návrhu zákona rozumie platobný účet daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo organizačnou zložkou zahraničnej osoby, ako aj platobný účet daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, na ktorom takýto daňovník vykonáva finančné transakcie súvisiace s jeho podnikaním. Daňovník, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, je povinný podľa návrhu zákona vykonávať finančné transakcie vzťahujúce sa na podnikanie na transakčnom účte.



Predmetom dane nie je finančná transakcia, ktorou je platobná operácia vykonaná v súvislosti s platením daní, odvodov a príspevkov do štátneho rozpočtu, odvodov do Sociálnej poisťovne a odvodov na zdravotné poistenie. Predmetom dane nie je napríklad ani platobná operácia vykonaná v rámci poštového platobného styku poskytovaného Slovenskou poštou či platobná operácia vykonaná medzi účtami daňovníka vedenými u toho istého poskytovateľa.