Vláda: Samosprávy by mali dostať v máji daňový preddavok 150 mil. eur

Bratislava 26. marca (TASR) - Samosprávy by mali dostať v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej sume 150 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň navrhuje Národnej rade SR prerokovať právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní.



Z celkovej sumy majú dostať 100 miliónov eur mestá a obce a 50 miliónov eur vyššie územné celky (VÚC). "Finančné riaditeľstvo SR následne vysporiada tieto preddavky s obcami a vyšším územnými celkami priebežne v ďalších mesiacoch do konca roka 2025," priblížilo v predkladacej správe Ministerstvo financií SR, ktoré takto plní dohodu prijatú na marcových rokovaniach so zástupcami združení samospráv.



Prevod podielu na výnose DPFO samosprávam je aj tento rok v máji nižší z dôvodu vratiek, ktoré si uplatňujú daňovníci v termíne zúčtovania dane a ktoré im finančná správa poukazuje v apríli. Dôvodom je legislatívna zmena z roku 2022, ktorá výrazne zvýšila daňový bonus na dieťa a mala tak negatívny vplyv na výšku výnosu DPFO. "Táto situácia môže spôsobiť problémy s hotovosťou samospráv v mesiaci máj a môže narušiť plynulosť ich peňažných tokov," zhodnotilo ministerstvo.



Rezort financií podľa vlastných slov vopred apeloval na samosprávy, aby si na uvedený negatívny vplyv "nasporili" v období najsilnejších výnosov DPFO v prvom štvrťroku. V spolupráci s finančnou správou takisto ministerstvo vytvorilo nelegislatívne podporné podmienky pre rok 2025, keď nastavilo vyplácanie podielu DPFO na začiatok mesiaca a už na začiatku roka zverejnilo rozpis prognózy prevodu dane do rozpočtov obcí a VÚC podľa jednotlivých mesiacov.



Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája tohto roka.