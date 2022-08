Vláda: Samsung v Galante rozšíri výrobu o veľkoplošné Micro LED panely

Bratislava 24. augusta (TASR) – Kórejský výrobca Samsung Electronics Slovakia plánuje v Galante rozšíriť výrobu o nové modely veľkoplošných televízorov a monitorov. Finálnym výrobkom budú zobrazovacie jednotky vyrábané novou technológiou Micro LED. Investícia má dosiahnuť 36 miliónov eur a firma plánuje vytvoriť 140 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



Samsung v súvislosti s investíciou dostane štátny investičný stimul vo výške deväť miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Ten by mal rovnomerne čerpať vo výške 1,8 milióna eur počas nasledujúcich piatich rokov.



Rezort hospodárstva v schválenom materiáli zdôraznil, že ide o vysoko prémiový produkt so zameraním predovšetkým na firemnú oblasť, pričom celá produkcia novej prevádzkarne je určená na export, a to prevažne na trh Európskej únie.



Samsung otvoril svoj závod v Galante už v roku 2003, keď v závode bola spustená výroba CDT a LCD monitorov. V tom istom roku spoločnosť vyrobila prvý milión monitorov.