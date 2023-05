Vláda schválila Akčný plán rezortu práce na roky 2023 až 2025

Bratislava 24. mája (TASR) - Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 zohľadňuje už aj Akčný plán na roky 2023-2025. Vyplýva to z predkladacej správy k materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.



Cieľom predkladaného plánu je zabezpečenie uskutočnenia konkrétnych opatrení na posilnenie udržateľnosti a rozvoja dostupnej infraštruktúry uvedených služieb a ich kvality. Ďalej ide o vytváranie podmienok na vznik nových služieb, ktoré reagujú na spoločenskú potrebu.



Plán predpokladá vytvorenie systému koordinovanej spolupráce zainteresovaných strán a subjektov. Zabezpečiť by sa ňou malo vytvorenie primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia detí v ranom veku.



Akčný plán bol vytvorený v spolupráci so stálou expertnou medzirezortnou pracovnou skupinou, ktorej členmi sú zástupcovia zainteresovaných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, ako aj mimovládneho neziskového sektoru, pôsobiaceho v relevantnej oblasti. MPSVR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako zainteresované odvetvové ministerstvá nesú zodpovednosť za plnenie cieľov a opatrení, vyplývajúcich z plánu vo svojej odvetvovej pôsobnosti. Členovia uvedenej skupiny ako kontaktné osoby zainteresovaných subjektov na uskutočnení plánu prispievajú ku koordinácii zabezpečenia plnenia cieľov a opatrení plánu.



Materiál obsahuje opatrenia, ktorých uskutočnenie predpokladá aj medzirezortné prepájanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích a sociálnych služieb. Ďalej ide o zabezpečenie efektívneho odosielania detí do systémov podpory a pomoci v školstve, zdravotníctve a sociálnych veciach.



Predkladacia správa tiež uvádza zvýšenie povedomia odbornej a laickej verejnosti ohľadom starostlivosti o deti v ranom veku. Ďalej ide o vypracovanie metodík a vypracovanie cesty dieťaťa systémom podpory a pomoci či profesijnú podporu pracovníkov poskytujúcich starostlivosť deťom v ranom veku. Materiál ďalej uvádza podporu detí a rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia a podporu dostupnosti služieb zameraných na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.



Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva, že výdavky na opatrenia a aktivity plánu sú vo výške viac ako 57,79 milióna eur.