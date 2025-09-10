< sekcia Ekonomika
Vláda schválila aktualizáciu akčného plánu transformácie hornej Nitry
Na základe definovanej vízie bol akčný plán rozpracovaný do štyroch základných pilierov, členený je ďalej na priority a opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Viaceré ministerstvá v zmysle uznesenia vlády SR splnili viacero úloh z Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktoré sa týkajú projektov dopravnej infraštruktúry či financovania zámerov. Skonštatovalo to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v aktualizácii akčného plánu, ktorú v stredu schválila vláda.
„Cieľom predkladaného materiálu je zabezpečiť diverzifikáciu ekonomiky regiónu horná Nitra s využitím existujúcich ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych štruktúr a minimalizovať negatívne dôsledky transformácie regiónu hornej Nitry spojenej s ukončením ťažby a spaľovania uhlia na konci roka 2023,“ uviedol rezort investícií v materiáli.
MIRRI pripomenulo, že poslednú aktualizáciu akčného plánu schválila vláda 15. mája 2024. „Akčný plán je už vo fáze implementácie a do vypracovania aktualizácie akčného plánu boli vyhlásené viaceré výzvy z Programu Slovensko, ako aj iných zdrojov, pričom viaceré projekty sú v realizácii,“ ozrejmil rezort.
Účelom tejto aktualizácie je podľa neho identifikácia zmien a aktualizácia priorít regiónu zohľadňujúc možnosti Programu Slovensko a ostatných finančných zdrojov. „S cieľom zachytiť pohľad kľúčových zainteresovaných strán na implementáciu akčného plánu, ako aj možné návrhy zmien v akčnom pláne a jeho prioritách a opatreniach, boli pred medzirezortným pripomienkovým konaním oslovené vybrané kľúčové subjekty v rámci regiónu, aby ich vstupy boli zachytené vopred,“ doplnil.
V akčnom pláne MIRRI aktualizovalo analytické časti dokumentu o posledné dostupné dáta, informácie týkajúce sa priorít a opatrení upravilo podľa požiadaviek relevantných zainteresovaných strán, pričom samotný zoznam priorít a opatrení zostáva bez zmeny. K prioritám a opatreniam doplnilo ministerstvo informáciu o aktuálne dostupných zdrojoch financovania a realizovaných aktivitách, v časovom pláne a aktualizácii plánu takisto aktualizovalo zoznam úloh týkajúcich sa transformácie regiónu, ako i stav plnenia úloh v zmysle uznesenia vlády z decembra 2023.
Za splnené MIRRI označilo zabezpečenie výstavby prvej etapy druhej stavby obchvatu Prievidze, obstaranie štúdie realizovateľnosti pre druhú etapu obchvatu Prievidze, zaradenie modernizácie železničnej trate Prievidza - Jelšovce medzi prioritné projekty či revíziu Programu Slovensko. Rovnako splnená má byť podľa neho i zásadná akcelerácia plnenia akčného plánu či vyčlenenie financií na výskum a inovácie a podporu veľkých podnikov z Fondu na spravodlivú transformáciu. Priebežne štát poskytuje Hornonitrianskym baniam Prievidza i finančnú pomoc na uzatváranie banských prevádzok.
„Hlavnými princípmi transformácie regiónu sú participatívnosť a transparentnosť procesu transformácie, ochrana životného prostredia, dlhodobá udržateľnosť projektov a integrovanosť, prepojenosť a vzájomná nadväznosť projektov, ktoré budú v rámci transformácie realizované,“ skonštatovalo MIRRI.
Na základe definovanej vízie bol akčný plán rozpracovaný do štyroch základných pilierov, členený je ďalej na priority a opatrenia. Základnými piliermi akčného plánu sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie, inovácie a energetika, udržateľné životné prostredie, ako i kvalita života a sociálna infraštruktúra.
