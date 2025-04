Vláda schválila aktualizáciu energetického a klimatického plánu

Bratislava 2. apríla (TASR) - Do roku 2030 by mali emisie skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami (non-ETS) na Slovensku v porovnaní s rokom 2005 poklesnúť o 22,7 %. Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe by sa mal zvýšiť na 25 %, pričom pôvodný predpoklad z roku 2019 hovoril o 19-percentnom zvýšení. Vyplýva to z aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) na roky 2021 - 2030, ktorý v stredu schválila vláda.



„Hodnota primárnej a konečnej energetickej spotreby na národnej úrovni v roku 2030 je + 2,6 %, resp. - 1,8 %. To je menej ako EK požadovaná úspora 12 %. Kľúčovými pre dosiahnutie cieľov budú sektory priemyslu a budov,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR v materiáli.



Základnou stratégiou dekarbonizácie v dlhodobom horizonte, je podľa rezortu hospodárstva mať dostatočnú zdrojovú základňu nízkoemisnej výroby elektriny, najmä s dôrazom na stabilnú výrobu (jadrové, vodné a teplárne s obnoviteľným palivom) a prostredníctvom elektrifikácie sektorov znižovať emisie skleníkových plynov.



Revíziu INEKP mali všetky členské štáty EÚ predložiť Európskej komisii do 30. júna 2024. Ide o dôležitý strategický dokument, ktorý má obsahovať nielen analýzu stavu, ale aj kroky do budúcnosti s časovým plánom a prepojením na investície.