Vláda schválila delegáciu na Medzinárodnú organizáciu práce

Bratislava 2. apríla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) odporučil slovenskú delegáciu na 113. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré sa bude konať od 2. do 13 júna 2025 v Ženeve. Vláda schválila tento návrh, pričom SR budú reprezentovať dvaja delegáti a traja poradcovia za vládu, jeden delegát a traja poradcovia zo strany zamestnávateľov a jeden delegát s tromi poradcami za skupinu zamestnancov.



„Cieľom účasti delegácie Slovenskej republiky na konferencii je nielen prezentácia SR na tomto podujatí, ale aj aktívna účasť pri dotváraní navrhovaných výstupov a záverov konferencie, najmä čo sa týka aktívnej participácie na dotváraní nových dohovorov a odporúčaní týkajúcich sa ochrany pred vplyvom biologických faktorov na pracovisku a ochrany pracovníkov v platformovom hospodárstve,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe.



Za vládu navrhol šéf rezortu práce dvoch delegátov, a to Dušana Matulaya a Lukáša Berineca spolu s tromi poradcami Andreou Vaňovičovou, Jozefom Tomanom a Annou Hrabovskou. V prípade zástupcov zamestnávateľov ide o delegáta Vladimíra Očenáša z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a troch poradcov, a teda Miriam Filovú (AZZZ), Veroniku Bush z Republikovej únie zamestnávateľov a Ivanu Kurucovú z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Za skupinu zamestnancov bol navrhnutý delegát Milan Kuruc z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) spolu s tromi poradcami, a to Rolandom Kloknerom a Martinom Čechom z KOZ a Martinom Bullom zo Spoločných odborov Slovenska.