Vláda schválila dodatok k investičným zmluvám na štátne nájomné byty

Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda schválila dodatok k investičným zmluvám pre investorov výstavby štátnych nájomných bytov. V dodatku sa upravujú podmienky spolupráce Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a investorov v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie (EK), ktoré sa týka posudzovania, či sú výhody pre investorov výstavby nájomných bytov štátnou pomocou.



Zmluvné strany sa v dodatku k investičnej zmluve odvolávajú na odporúčací list EK z októbra tohto roka, podľa ktorého sa predbežne zdá, že oznámené opatrenia k výstavbe štátnych nájomných bytov nepredstavujú štátnu pomoc, ktorú by mala EK posudzovať.



Investori a AŠPNB sa podľa zverejneného dodatku zhodli, že opatrenia systému nájomného bývania, ako znížená sadzba DPH vo výške 5 %, vytvorenie a prevádzka registra prenajímateľov a potenciálnych nájomcov a daňovo uznateľné príspevky zamestnávateľov zamestnancom na bývanie sú podpornými nástrojmi stimulujúcimi dostupné bývanie v rámci sociálnej politiky štátu a z doterajšieho posudzovania nenarúšajú hospodársku súťaž.



V dodatku si zmluvné strany tiež dohodli kroky a postupy v prípade, ak by EK predsa len začala konania o neoprávnenej štátnej pomoci.



O výstavbu štátnych nájomných bytov mali doteraz záujem dvaja investori, a to poisťovňa Kooperativa a rakúska spoločnosť WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH Wien. Investičné zmluvy s týmito investormi boli podpísané na základe zákona o nájomnom bývaní a obchodného zákonníka na konci januára 2023.