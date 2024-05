Vláda schválila dohodu o spolupráci so Saudskoarabským kráľovstvom

Bratislava 28. mája (TASR) - Vzájomný obchod, kultúrne vzťahy, ale aj investície či spolupráca v oblasti vzdelávania so Saudskoarabským kráľovstvom by sa mohli v budúcnosti rozšíriť. Vyplýva to z návrhu Všeobecnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva, ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom dohody je podporovať hospodársku, obchodnú, investičnú, vedeckú, technologickú, inovačnú a technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom formou spolupráce vo všetkých odvetviach hospodárstva, ale aj formou podpory výmeny poznatkov a technickej expertízy potrebnej pre špecifické programy spolupráce," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu.



Spolupráca by sa mala týkať výmeny informácií súvisiacich s vedeckým a technologickým výskumom, výmenných programov športových a mládežníckych organizácií, združení a zväzov, ale aj audio, vizuálnej a mediálnej oblasti. Dohoda predpokladá výmenu návštev oficiálnych predstaviteľov z uvedených oblastí, ale aj podporu cestovného ruchu prostredníctvom výmeny turistických informácií a individuálnych a skupinových turistov.