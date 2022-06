Vláda schválila dohodu o stredoeurópskej konštituencii v MMF do 2032

Bratislava 1. júna (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh dohody z dielne Ministerstva financií (MF) SR o stredo- a východoeurópskej (CEE) konštituencii v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) na roky 2022 až 2032.



MMF je medzinárodnou finančnou inštitúciou združujúcou 190 krajín. Menšie krajiny vrátane SR sa v rámci MMF združujú do konštituencií. SR je od roku 2012 spolu s Tureckom, Rakúskom, Českom, Maďarskom, Bieloruskom, Slovinskom a Kosovom členom stredo- a východoeurópskej konštituencie. Vzťahy v rámci nej upravuje dohoda o stredo- a východoeurópskej konštituencii v MMF na roky 2012 až 2022.



Vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia platnosti súčasnej konštituenčnej dohody sa v roku 2021 začali rokovania zástupcov ministerstiev financií a centrálnych bánk krajín CEE konštituencie o novej dohode na roky 2022 až 2032. Všetky krajiny vyjadrili ochotu pokračovať v CEE konštituencii.



V nadväznosti na medzinárodné sankcie voči Bielorusku sa sedem ostatných krajín CEE konštituencie podľa MF SR dohodlo o uzavretí novej dohody bez Bieloruska, ale s možnosťou pristúpenia k dohode ôsmeho člena počas trvania jej platnosti. V súčasnosti prechádza nová dohoda vnútroštátnym schvaľovacím procesom vo všetkých siedmich krajinách CEE konštituencie.



Pre SR je podľa rezortu financií nová dohoda výhodná. Kľúčové je obhájenie pozície senior poradcu na celé obdobie. Vzhľadom na výšku kvóty SR v MMF je pozícia senior poradca v MMF pre SR adekvátna a zároveň je zabezpečené zastúpenie SR v MMF počas ďalších 10 rokov.



Vzhľadom na skutočnosť, že SR neuznáva Kosovo ako samostatný štát, no to je zároveň jedným zo zmluvných strán CEE konštituencie, je potrebné upraviť vzťah medzi SR a ním. Táto otázka bola riešená už pri schvaľovaní súčasnej konštituenčnej dohody v roku 2012 a v novej dohode navrhuje podobný postup. SR vydá vyhlásenie, ktorým opätovne deklaruje svoju pozíciu k nezávislosti Kosova, ako aj skutočnosť, že sa nepovažuje byť viazaná novou konštituenčnou dohodou vo vzťahu ku Kosovu.



V prípade súhlasu všetkých členov CEE konštituencie sa očakáva podpísanie novej dohody v júni 2022 v Budapešti.