Vláda schválila dohodu s Egyptom o hospodárskej spolupráci

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovensko a Egyptská arabská republika by mali bližšie spolupracovať v hospodárskej oblasti. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý v stredu schválila vláda. Jej súčasťou je aj zriadenie spoločnej komisie, ktorej zasadnutia budú striedavo v oboch krajinách.



"Zmluvné strany budú podporovať rozširovanie, diverzifikáciu a vzájomne výhodnú hospodársku spoluprácu vo všetkých oblastiach dôležitých pre hospodársky rozvoj na základe rovnosti a vzájomných výhod a v súlade so zákonmi platnými v oboch štátoch s ohľadom na ich medzinárodné záväzky," uviedol rezort hospodárstva v materiáli.



Spoločná komisia bude zložená zo slovenskej časti, ktorej predsedá Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a egyptskej časti, ktorej predsedá Ministerstvo investícií a medzinárodnej spolupráce Egyptskej arabskej republiky. Každá zo strán vymenuje predsedu a členov komisie.



Jej úlohou bude taktiež prieskum vykonaných prác o ich zhode s cieľmi dohody, identifikácia oblastí, v ktorých by sa mohla posilniť spolupráca zmluvných strán, ako aj predkladanie odporúčaní a príprava pravidelných správ o pokroku.



Spolupráca podľa návrhu prinesie okrem iného uľahčenie účasti podnikateľov na rozvojových projektoch a výmeny informácií o prioritách rozvoja, podporu malých a stredných podnikov, ako aj podporu zakladania spoločných podnikov.