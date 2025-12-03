< sekcia Ekonomika
Vláda schválila dotáciu pre VÚC na podporu humanitárnej pomoci
Rezort zhodnotil, že nárast cien výrobkov, tovarov a služieb, ktorý je spôsobený zvýšenou mierou inflácie, sa prejavil aj v prevádzkovej nákladovosti poskytovaných sociálnych služieb.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne jednorazovú dotáciu pre vyššie územné celky (VÚC) na podporu humanitárnej pomoci v roku 2025. Táto dotácia má čiastočne uhradiť zvýšené náklady VÚC na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR v oblasti dotácií v čase mimoriadnej situácie či núdzového stavu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý v stredu vláda schválila.
„Cieľom je zmierniť dôsledky nárastu miery inflácie a súvisiacu potrebu zmiernenia vplyvov tejto mimoriadnej situácie aj na rozpočty vyšších územných celkov z hľadiska ich pôsobnosti pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, a tak predísť riziku ohrozenia udržateľnosti a dostupnosti poskytovania sociálnych služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácií, odkázaných na ich poskytovanie,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.
Rezort zhodnotil, že nárast cien výrobkov, tovarov a služieb, ktorý je spôsobený zvýšenou mierou inflácie, sa prejavil aj v prevádzkovej nákladovosti poskytovaných sociálnych služieb. Súvisí to tiež s tlakom na zvyšovanie úrovne odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách v záujme zabezpečenia stabilizácie personálu.
