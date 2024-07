Vláda schválila investičnú pomoc cez tri milióny eur pre Haleon Levice

Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Spoločnosť Haleon plánuje postaviť vo svojom závode v Leviciach nové vývojové a testovacie centrum. Na jeho vybudovanie dostane štátnu investičnú pomoc 3,06 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z materiálu predloženého ministerstvom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.



Haleon odhadol investičné náklady vynaložené na vybudovanie centra na 19,04 milióna eur. Výstavbu chce ukončiť do roku 2026. Do konca roka 2030 plánuje v novom vývojovom a testovacom centre zamestnať osem vysokoškolsky vzdelaných ľudí.



Spoločnosť podala žiadosť o investičnú pomoc v júli 2023, výška požadovanej sumy predstavovala 5,71 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Ministerstvo hospodárstva zaslalo prijímateľovi ponuku investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 3,06 milióna eur. Firma ponuku akceptovala.



Cieľom zriadenia nového technologického centra je vývoj a testovanie nových produktov a výrobných procesov v segmente ústnej hygieny. Súčasne s budovaním nového technologického centra pripravuje firma podľa manažérky pre internú a externú komunikáciu firmy Hedvigy Péliovej relokáciu výroby z anglického Maidenheadu do Levíc. Aktuálne prebieha konzultačné obdobie návrhu na zatvorenie závodu vo Veľkej Británii do roku 2026. Nasledovať bude postupný transfer tamojšej výroby do slovenského závodu.



Spoločnosť Haleon pôsobí v priemyselnej zóne Levice - Juh v časti Géňa. Zaoberá sa výrobou zubných pást, ktoré vyváža do vyše stovky krajín sveta. Ročne ich vyrobí 600 miliónov kusov. Firma zamestnáva zhruba 550 zamestnancov.