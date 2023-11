Vláda schválila investičnú pomoc firme Kuenz-SK vo výške 2 milióny eur

Bratislava 20. novembra (TASR) - Spoločnosť Kuenz-SK dostane štátny investičný stimul dva milióny eur na rozšírenie výroby existujúcej prevádzkarne závodu na výrobu žeriavov na manipuláciu s kontajnermi v Kechneci (okres Košice-okolie). Firma preinvestuje 19 miliónov eur a do konca roka 2028 vytvorí 15 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v pondelok schválila vláda.



"V rámci realizácie investičného zámeru dôjde k výstavbe novej výrobnej haly, novej montážnej haly a k obstaraniu nových technológií. Prijímateľ plánuje vynaložiť do konca mája 2026 investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení minimálne vo výške 19 miliónov eur," uviedlo MH v predkladacom návrhu.



Cieľom investičnej pomoci je podľa MH podpora hospodárskeho a regionálneho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest.



Spoločnosť Kuenz-SK vznikla v roku 2002. Predmetom jej činnosti je výroba účelových strojov (okrem elektročastí) a projekčné, grafické, kresličské a konštrukčné práce spojené s vyhotovením technickej dokumentácie pre strojársku výrobu. Jej jediným spoločníkom je rakúska firma Künz Holding GmbH, ktorá má vedúce postavenie medzi výrobcami automatických elektrolýzových žeriavov a zároveň je špecialistom na vybavenia vodných elektrární.