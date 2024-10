Vláda schválila investičnú pomoc pre firmu BDR Thermea

Bratislava 30. októbra (TASR) - Spoločnosť BDR Thermea Košice dostane štátnu investičnú pomoc na podporu výroby tepelných čerpadiel a nádrží z nehrdzavejúcej ocele vo Vranove nad Topľou. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Spoločnosť v rámci realizácie investičného zámeru počíta s vynaložením oprávnených nákladov v hodnote 63.391.374 eur v období rokov 2023 až 2033. "V priamej súvislosti s investičným zámerom bude vytvorených 750 nových pracovných miest do konca roka 2028," spresnil rezort hospodárstva.



"V súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci ministerstvo hospodárstvo zaslalo prijímateľovi ponuku investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v celkovej nominálnej hodnote 19.642.901 eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v nominálnej hodnote 13.353.431 eur, ako aj vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 6.289.470 eur. S poskytnutím investičnej pomoci v navrhovanej výške a štruktúre prijímateľ pomoci súhlasil," dodalo vo vládnom návrhu MH SR.