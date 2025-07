Vláda schválila investičnú pomoc pre Intermodal Technologies

Bratislava 2. júla (TASR) - Spoločnosť Intermodal Technologies by mala dostať investičnú pomoc vo výške 500.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Cieľom je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest. Vzniknúť by malo pritom 270 nových miest v rokoch 2025 až 2029. Investičný zámer bude realizovaný v Novákoch v okrese Prievidza. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Cieľom investičného zámeru prijímateľa je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby kontajnerov a výmenných nadstavieb určených pre intermodálnu nákladnú prepravu, priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľ návrhu. Do investície plánuje spoločnosť vynaložiť v rokoch 2025 až 2028 minimálne 34 miliónov eur. Smerovať by mali do dlhodobého hmotného majetku vo forme budov a strojov, prístrojov a zariadení.



Realizáciou investičného zámeru plánuje prijímateľ vybudovať nový podnik s vysoko automatizovanou výrobou s použitím robotizovaných pracovísk, CNC riadených technológií, s využitím spracovania veľkých dát (big data) a simulácie výrobných procesov na báze digitálneho podniku v zmysle koncepcie Priemysel 4.0.



Prijímateľ investičnej pomoci je veľkým podnikom a jeho jediným akcionárom je spoločnosť Tatravagónka z Popradu. Materská spoločnosť je výrobca nákladných železničných vagónov, podvozkov a podskupín pre koľajové vozidlá. Ročná produkcia sa pohybuje na úrovni 4300 vagónov a 12.000 podvozkov, čo v roku 2023 viedlo k výnosom z hospodárskej činnosti vo výške 605 miliónov eur, vyčíslil rezort hospodárstva.