Vláda schválila investičnú pomoc pre spoločnosť 1. Deliace centrum
Schválila to na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši vláda.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Spoločnosť 1. Deliace centrum dostane investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v Strážskom v okrese Michalovce, a to vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 376.485 eur. Schválila to na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši vláda. Cieľom zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na delenie za tepla valcovaných plechov z oceľových zvitkov rôznych akostí, noriem a hrúbok plechu.
„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 2.090.000 eur v roku 2025 a s vytvorením štyroch nových pracovných miest do konca roku 2027,“ spresnil v návrhu rezort hospodárstva.
MH SR pripomenulo, že v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ pôvodne požadoval poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej hodnote 1.463.000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote 1.045.000 eur a úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 418.000 eur.
