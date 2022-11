Vláda schválila kapitálové posilnenie Slovensko IT o 2 milióny eur

Bratislava 14. novembra (TASR) - Kapitálový fond štátnej spoločnosti Slovensko IT, a. s., sa posilní o 2 milióny eur. Vláda v pondelok na online rokovaní súhlasila s vyčlenením štátnych finančných aktív v tejto sume pre jediného akcionára firmy, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Slovensko IT má takto získať finančnú aj personálnu stabilitu. "Obchodná spoločnosť realizuje veľkú časť IT projektov, ktorých zdrojom financovania sú európske štrukturálne a investičné fondy, čo by v prípade, ak by obchodná spoločnosť z dôvodu tlaku na svoje kapitálové možnosti nebola projekty riadne a včas schopná realizovať, mohlo ohroziť možnosť ich financovania z prostriedkov EÚ," vysvetlil rezort informatizácie.



Spoločnosť vznikla 5. septembra 2020 s majetkom vo výške 4 milióny eur. Základné imanie z toho tvorí 3,6 milióna eur, zvyšok je rezervný fond. V minulosti už bol vytvorený kapitálový fond firmy vo výške 1 milióna eur.