Bratislava 15. januára (TASR) - Vláda schválila koncepciu reformy financovania sociálnych služieb, na základe ktorej do konca roka vypracuje rezort práce novú legislatívnu úpravu v tejto oblasti. Cieľom je zjednotiť financovanie sociálnych služieb, zrušiť niektoré príspevky a nahradiť ich dostupnejšou formou pomoci. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložil na rokovanie vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Súčasný systém je dlhodobo neudržateľný a jeho zmena je nevyhnutnou pre vyhnutie sa jeho celkovému kolapsu, s vplyvom na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva," uviedol rezort práce v materiáli. Aktuálne financovanie sociálnych služieb podľa neho dostatočne nereflektuje demografický vývoj na Slovensku, zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách či stúpajúce náklady na zabezpečenie pomoci odkázaným osobám.



Koncepcia reformy navrhuje riešiť bezbariérovosť verejných budov, nedostatok sociálnych pracovníkov a opatrovateľov, lepšie prepojiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť či poskytnúť cenovo dostupné nájomné bývanie pre ľudí ohrozených chudobou. Nová reforma by sa mala zamerať aj na komunitné služby pre ľudí odkázaných na pomoc inej osoby. Ďalej počíta s viaczdrojovým financovaním vrátane garantovanej úhrady zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovania a rehabilitácie.



Zmeniť by sa malo tiež financovanie rôznych finančných príspevkov, pričom viaceré z nich by sa mali zrušiť a byť nahradené adresnou pomocou s cieľom poskytovania dlhodobej starostlivosti. Naďalej by však malo zostať zachované spolufinancovanie sociálnych služieb z prostriedkov samosprávy.



Nový systém by mal takisto zrušiť priznanie finančného príspevku opatrovateľovi alebo poskytovateľovi služby, pričom po novom by ho mohla dostať priamo osoba, ktorá potrebuje túto starostlivosť. Podporiť by sa mal aj vznik a rozvoj služieb v komunite, zaviesť ošetrovateľský paušál či financovanie prostredníctvom poukazu na sociálne služby, čo zatraktívni pozíciu opatrovateľov v teréne. Vytvoriť by sa mali tiež služby zamerané na podporu rodín s deťmi.



Reforma by mala zaviesť aj nový príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý nahradí peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby. Slúžiť by mal na zabezpečenie pomoci a podpory pri odkázanosti na pomoc inej osoby, a to pri vykonávaní činností v rámci starostlivosti o domácnosť či pri základných sociálnych aktivitách.