Vláda schválila Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy do roku 2030

Bratislava 6. apríla (TASR) – Podiel prepravovaných objemov tovarov v ekologickej intermodálnej doprave by sa mal zvýšiť presunom z cestnej dopravy. Je to cieľom Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy SR do roku 2030 z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v stredu schválila vláda.



Jedným z hlavných dôvodov podpory intermodálnej dopravy SR je snaha vytvoriť čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob prepravy tovaru. Zvýšením podielu prepravovaných objemov tovarov v ekologickej intermodálnej doprave by sa mala znížiť produkcia CO2, zaťaženie cestnej infraštruktúry a zlepšiť kvalita ovzdušia.



Účelom koncepcie v horizonte do roku 2030 je navrhnúť základný rámec krokov, ktorých napĺňanie vytvorí predpoklady pre rozvoj intermodálnej dopravy SR v troch základných rovinách. Medzi tie patrí dosahovanie vyššieho percenta výkonov intermodálnych prepráv realizovaných v SR oproti aktuálne dosahovanému priemernému medziročnému rastu výkonov intermodálnej dopravy v SR, dosiahnutie presunu čo možno najväčšieho percenta tokov prepravovaných cestou na železnicu a ponechanie čo možno najväčšieho percenta tokov, prepravovaných dnes železnicou na území SR na železnici.



Koncepcia pre každý z týchto krokov predstavuje samostatný návrh podpory. V súlade s koncepciou budú spracované schémy štátnej pomoci, ktoré po odsúhlasení Európskou komisiou (EK) vytvoria podmienky na realizáciu opatrení na podporu intermodálnej dopravy. "Cieľom schém štátnej pomoci bude podporiť intermodálnu dopravu bez toho, aby bola obmedzená hospodárska súťaž. Na jednotlivé podpory budú vyhlasované verejné výzvy pre všetkých účastníkov trhu," priblížil rezort dopravy v predkladacej správe.



V rámci investícií z plánu obnovy by mal byť vytvorený dotačný systém na podporu rozvoja intermodálnej dopravy na zaobstaranie potrebných intermodálnych prepravných jednotiek, kde sa predpokladá úhrada maximálne 30 % oprávnených nákladov, a podporu spustenia nových intermodálnych liniek s maximálnou úhradou 49 % oprávnených nákladov.



Podpora rozvoja infraštruktúry terminálov intermodálnej alebo kombinovanej dopravy sa plánuje realizovať z Operačného programu Slovensko. Pravidelná podpora na akceleráciu výkonov intermodálnej dopravy (presun tovarových tokov z ciest na ekologickejšie módy dopravy) a pravidelná podpora jednotlivých vozňových zásielok (udržanie tovarových tokov na železnici) by mala byť financovaná zo štátneho rozpočtu.



Výdavky na opatrenia by mali podľa predloženého materiálu v roku 2023 celkovo dosiahnuť viac ako 38 miliónov eur, v roku 2024 takmer 49 miliónov eur a v roku 2025 vyše 47 miliónov eur. "Vzhľadom na skutočnosť, že ide o strategický dokument dlhodobého charakteru, jeho vplyv na rozpočet verejnej správy je len indikatívny. Konkrétne sumy finančných prostriedkov na realizáciu opatrení si bude MDV SR uplatňovať pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky," konštatuje sa v materiáli.