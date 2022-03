Vláda schválila koncepciu vonkajších ekonomických vzťahov

Bratislava 23. marca (TASR) – Aby Slovensko dosiahlo hospodársky rast založený na vytváraní kvalitných a udržateľných pracovných miest a zvýšení konkurencieschopnosti ekonomiky v medzinárodnom porovnaní, musí zaistiť prílev zahraničných investícií s vyššou pridanou hodnotou, diverzifikovať teritóriá svojho zahraničného obchodu, zlepšiť využívania nástrojov proexportnej politiky či zvýšiť efektívnosť ekonomickej diplomacie. Vyplýva to z Koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie SR na obdobie 2022 - 2030, ktorú v stredu schválila vláda.



"Slovensko je ôsmou najotvorenejšou ekonomikou svetového hospodárstva s vysokým podielom exportu aj importu na celkovom hrubom domácom produkte (HDP)," uvádza sa v schválenom materiáli. Štátna politika v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov je preto nezastupiteľná vzhľadom na nástroje podporujúce expanziu slovenských firiem na zahraničných trhoch, prílev nových a kvalitných zahraničných investícií, zapájanie slovenských subjektov do medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce či vytváranie priaznivých pravidiel medzinárodného obchodu na presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenska.



Ku každému z cieľov koncepcie má byť vypracovaný akčný plán s konkrétnymi úlohami. Obsahom akčných plánov budú úlohy pre rozpracovanie opatrení v jednotlivých oblastiach s uvedením zodpovedných gestorov za ich realizáciu, ako aj časovým harmonogramom ich plnenia.



Spolupracovať na realizácii koncepcie by mali okrem viacerých rezortov aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Slovak Business Agency (SBA) či Exportno-importná banka SR (EXIMBANKA SR). Implementáciu a napĺňanie koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie bude koordinovať, sledovať a vyhodnocovať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.