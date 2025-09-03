< sekcia Ekonomika
Vláda schválila milión eur na rekonštrukciu areálu Agrokomplexu
Agrorezort označil aktuálny stav výstaviska za kritický.
Autor TASR,aktualizované
Nitra 3. septembra (TASR) - Vláda SR schválila uvoľnenie jedného milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu základnej výstavníckej infraštruktúry areálu národného výstaviska Agrokomplex v Nitre vrátane zastaraných pavilónov a technických zariadení. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom výjazdovom rokovaní v Nitre.
Agrorezort označil aktuálny stav výstaviska za kritický. „Veľká časť hál a pavilónov bola postavená v 70. a 80. rokoch 20. storočia, technológie sú zastarané, energetická náročnosť vysoká a chýbajú moderné kongresové priestory,“ uvádza sa v materiáli, ktorý vzala vláda na vedomie. V porovnaní s medzinárodnými výstaviskami stráca podľa ministerstva schopnosť organizovať väčšie podujatia.
Medzi hlavné investičné priority patrí komplexná rekonštrukcia a modernizácia pavilónov a hál, budovanie kongresových, kultúrnych a športových priestorov, digitalizácia výstaviska a podpora hybridných podujatí, zelená transformácia a prepojenie s univerzitami a výskumom - centrum inovácií. Odhad investičných potrieb modernizácie je síce podľa agrorezortu vysoký, projekt modernizácie má však vysokú návratnosť.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) v súvislosti s rekonštrukciou Agrokomplexu a znížením investičného dlhu zvýraznil pripravenosť kooperácie medzi svojím rezortom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. „Ak nájdeme vhodný spôsob financovania, sme pripravení z modernizačného fondu z tohto urobiť naozaj výkladnú skriňu,“ vyhlásil Taraba. Zvýraznil zároveň sektor pôdohospodárstva ako kľúčové odvetvie národného hospodárstva a dôležitosť zvyšovania potravinovej sebestačnosti krajiny. I v tomto potvrdil spoluprácu oboch rezortov, napríklad pri čistení pôdy vo vlastníctve štátu, ktorá by sa mohla opätovne využívať na poľnohospodárske účely.
Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) ocenil rozhodnutie uskutočniť rokovanie kabinetu v Nitre pri príležitosti 50. výročia Agrokomplexu. „Toto je jasný signál celej spoločnosti, že rozvoj pôdohospodárstva je záujmom celej vlády,“ zdôraznil. Verí, že i posunutie termínu výstavy a bezplatného vstupu pre žiakov a študentov pritiahne záujem o tento sektor medzi mladými ľuďmi.
Vláda na stredajšom rokovaní tiež odobrila, aby boli kapacity Agrokomplexu využívané na prezentáciu, organizáciu odborných prezentačných a vzdelávacích podujatí v rámci rezortov štátnej a verejnej správy vrátane ich organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Kabinet uložil ministrovi cestového ruchu a športu, aby vyhodnotil možnosť začlenenia plánovaného podujatia karavaningu 2027 medzi významné podujatia cestovného ruchu, poskytol súčinnosť pri jeho propagácii a podporil vznik sprievodných podujatí. Zároveň má minister zvážiť v rámci vyhlasovania výziev na podporu cestovného ruchu zaradenie podpory rozvoja karavaningu.
Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre je už 50 rokov centrom výstav slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. Za toto obdobie sa etablovalo ako najvýznamnejšia platforma na prezentáciu agrosektora na Slovensku a kľúčový nástroj pre komunikáciu so širokou verejnosťou. Každoročne ho navštívi viac ako 80.000 návštevníkov, prezentuje sa vyše 500 vystavovateľov a má ekonomický prínos pre región Nitry.
