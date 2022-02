Vláda schválila mimoriadne zdanenie jadrových elektrární

Bratislava 9. februára (TASR) – Výroba a obchodovanie s elektrickou energiou vyrobenou v jadrových blokoch bude podliehať dani z nadmerného zisku. Vyplýva to z materiálu návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu SR o skrátené legislatívne konanie.



"Návrhom dochádza k zavedeniu dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac. Predmetom dane bude nadmerný zisk pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k schválenému materiálu.



Daň bude platiť držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky alebo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. Štát bude od výrobcov žiadať 50 % čiastky vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku. Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.