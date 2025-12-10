< sekcia Ekonomika
Vláda schválila návrh Akčného plánu rezortu práce na roky 2026 - 2030
Akčný plán, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, obsahuje 19 opatrení.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh Akčného plánu na roky 2026 až 2030 k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb za obdobie rokov 2022 až 2030. Akčný plán, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, obsahuje 19 opatrení, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia detí v ranom veku.
Medzi ciele na roky 2026 až 2030 patrí napríklad medzirezortné prepojenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích a sociálnych služieb, zvýšenie dostupnosti a udržateľnosti služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života či podpora a rozšírenie sociálnych služieb krízovej intervencie. Rezort práce chce zabezpečiť aj efektívny systém odosielania detí do systémov podpory a pomoci v oblasti spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vypracovať by sa mali aj metodiky zamerané na postupy pri poskytovaní služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti.
Súčasťou predloženého materiálu je aj vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2023 až 2025. Priebežne sa napríklad plní cieľ na zvýšenie povedomia odbornej aj laickej verejnosti o potrebe identifikovania problematických oblastí v živote dieťaťa, a to cez národný projekt Informačná kampaň na zvýšenie povedomia o vybraných sociálnych témach. Ten je zameraný aj na zviditeľňovanie povedomia o téme včasnej intervencie a ranej starostlivosti. MPSVR splnilo v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie cieľ na vypracovanie Metodiky poskytovania služby včasnej intervencie, ktorú zverejnilo v decembri minulého roka.
