Vláda schválila návrh aktualizácie odškodnenia pri nehodách vlakov
Aktualizácia odškodnenia má zohľadniť medicínsku realitu oneskoreného nástupu prejavu niektorých poranení, ktoré sa typicky prejavujú najmä v období do siedmich dní od nehody.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh aktualizácie odškodnenia poškodených pri železničných dopravných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku vlani v októbri a novembri. Potrebné bolo totiž spresniť spôsob overenia a identifikovania najvyššieho poškodenia na zdraví. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) predložil uvedený návrh na vládu po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Výška odškodného pre poškodeného cestujúceho, ktorá sa odvíja od najvyššieho identifikovaného poškodenia na zdraví, sa nemení.
Súčinnosť MZ je nevyhnutná pri overovaní splnenia podmienok a určení kategórie poškodenia na zdraví poškodených ošetrených v subjektoch v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Podľa uznesenia vlády to má zabezpečiť do 31. júla.
Aktualizácia odškodnenia má zohľadniť medicínsku realitu oneskoreného nástupu prejavu niektorých poranení, ktoré sa typicky prejavujú najmä v období do siedmich dní od nehody. Tiež má umožniť spravodlivé posúdenie oprávnenosti aj u tých osôb, ktoré vyhľadali zdravotnú starostlivosť po nehode, a upraviť termíny na splnenie niektorých úloh v uznesení vlády SR o odškodnení poškodených z 12. novembra 2025.
„Výška odškodného pre poškodeného cestujúceho sa odvíja od najvyššieho identifikovaného poškodenia na zdraví pri zohľadnení medicínskej reality, teda že medzi vznikom zranenia a vyšetrením nesmelo prejsť viac ako sedem dní,“ vyplýva z materiálu.
Výška odškodného pri ľahkom zranení s preukázaným potvrdením o ošetrení (zelení) je 3000 eur, pri stredne ťažkom zranení (pacienti s odloženou zdravotnou starostlivosťou - žltí) je 10.000 eur a pri ťažkom zranenie (pacienti vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť - červení) je 20.000.
Poškodených cestujúcich odškodňuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), pričom základným dokumentom na kategorizáciu poškodenia na zdraví cestujúcich je evidenčný list vytriedených osôb Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR z miesta železničnej nehody.
ZSSK pri odškodňovaní zistila, že po prevezení poškodeného do zdravotníckeho zariadenia a po posúdení jeho zdravotného stavu došlo k zmene kategórie poškodenia na zdraví určeného v triážnom zozname (OSZZS). Poškodení zároveň neboli v čase záchranného zásahu na mieste nehody identifikovaní ako pacienti vyžadujúci okamžité ošetrenie, avšak neskôr vyhľadali zdravotnú starostlivosť, pričom zdravotnícke zariadenie identifikovalo ich zdravotné poškodenie v príčinnej súvislosti s predmetnými nehodami.
