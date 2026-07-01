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Vláda schválila návrh medzivládnej dohody s Alžírskom
Komisia bude zasadať striedavo v oboch krajinách raz za dva roky alebo v prípade potreby na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko by malo spolu s Alžírskom založiť spoločnú medzivládnu komisiu pre hospodársku spoluprácu. Tá by mala identifikovať oblasti, o ktoré môže byť rozšírená spolupráca, a navrhovať opatrenia a odporúčania na ich realizáciu. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý v stredu schválila vláda.
Komisia bude zasadať striedavo v oboch krajinách raz za dva roky alebo v prípade potreby na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Jej úlohou bude pripravovať návrhy na zdokonalenie spolupráce hospodárskych subjektov oboch štátov zmluvných strán; výmena informácií o hospodárskej situácii v oboch krajinách, o predpisoch a nariadeniach, hospodárskych programoch a ďalších informáciách spoločného záujmu. Tiež by mala identifikovať prekážky brániace hospodárskej spolupráci a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.
Na termínoch a programe zasadnutí komisie sa musia dohodnúť obe zmluvné strany. Hostiteľská zmluvná strana vyhotoví zápisnicu zo zasadnutia, ktorú na konci zasadnutia podpíšu vedúci oboch delegácií. V prípade potreby môžu byť k účasti prizvaní aj zástupcovia iných inštitúcií verejného alebo súkromného sektora.
Vláda zároveň na podpis dohody splnomocnila podpredsedníčku vlády a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) a ako alternáta ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) alebo štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR alebo štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo vedúceho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Alžíri.
Komisia bude zasadať striedavo v oboch krajinách raz za dva roky alebo v prípade potreby na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Jej úlohou bude pripravovať návrhy na zdokonalenie spolupráce hospodárskych subjektov oboch štátov zmluvných strán; výmena informácií o hospodárskej situácii v oboch krajinách, o predpisoch a nariadeniach, hospodárskych programoch a ďalších informáciách spoločného záujmu. Tiež by mala identifikovať prekážky brániace hospodárskej spolupráci a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.
Na termínoch a programe zasadnutí komisie sa musia dohodnúť obe zmluvné strany. Hostiteľská zmluvná strana vyhotoví zápisnicu zo zasadnutia, ktorú na konci zasadnutia podpíšu vedúci oboch delegácií. V prípade potreby môžu byť k účasti prizvaní aj zástupcovia iných inštitúcií verejného alebo súkromného sektora.
Vláda zároveň na podpis dohody splnomocnila podpredsedníčku vlády a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) a ako alternáta ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) alebo štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR alebo štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo vedúceho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Alžíri.