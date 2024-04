Vláda schválila návrh na možné využitie pomoci v oblasti agrosektora

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní schválila aj návrh na možné využitie pomoci v oblasti agrosektora. Agrorezort má aktuálne účinnú schému štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry, ktorá je platná do 30. júna 2024.



"Predmetná schéma upravuje poskytovanie pomoci na jednotlivé plodiny reprezentujúce špeciálnu rastlinnú výrobu s cieľom podporiť pestovateľov vybraných druhov ovocia, zeleniny a strukovín, pestovateľov zemiakov, viniča, chmeľu, cukrovej repy, ostatných vybraných plodín, a na zakryté plochy so stanovením maximálnych sadzieb na jednotku plochy. Súčasťou schémy je aj podpora sektora rybolovu a akvakultúry. V rámci uvedenej schémy poskytne agrorezort finančné prostriedky vo výške 8 miliónov eur," spresnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Zámerom ministerstva pôdohospodárstva je pokryť schémami pomoci zameranými na zmiernenie vplyvov kríz celý rozsah poľnohospodárskej výroby, preto plánuje vypracovať a predložiť na notifikáciu do Bruselu schému štátnej pomoci na podporu živočíšnej výroby.



"Schéma bude upravovať poskytovanie pomoci na jednotlivé druhy hospodárskych zvierat so stanovením maximálnych sadzieb na dobytčiu jednotku. Takáto schéma bude vypracovaná a predložená na notifikáciu po predĺžení účinnosti tzv. dočasného rámca," uviedol agrorezort.



Aktuálne podľa MPRV pokračuje v rámci EÚ pripomienkovanie návrhu Európskej komisie na predĺženie Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. MPRV vo svojom stanovisku navrhlo predĺženie dočasného rámca na maximálny navrhovaný termín, a to do 31. decembra 2024.



Ministerstvo pôdohospodárstva navrhuje aj zvýšenie stropu pomoci pre podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. Súčasťou opatrení pomoci zameraných na podporu sektora poľnohospodárskej prvovýroby v čase krízy je aj schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Agrorezort navrhuje, aby Sociálna poisťovňa pokračovala v implementácii uvedenej pomoci aj po prípadnej novelizácii dočasného rámca.