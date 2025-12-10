Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda schválila návrh na vytvorenie Investičného plánu Slovensko

Predkladaný materiál stanovuje spôsob vypracovania Investičného plánu Slovensko vrátane časového harmonogramu.

Bratislava 10. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na vytvorenie Investičného plánu Slovensko z dielne ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže povereného výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Materiálom sa podľa predkladateľa realizuje zámer ustanovenia zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý ukladá Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku vypracovať a pravidelne aktualizovať Národný investičný plán a prispieť tak k dlhodobej stabilite investičného prostredia na Slovensku.

„Navrhované vytvorenie Investičného plánu Slovensko reaguje na problémy so stabilitou a predvídateľnosťou investičného prostredia, vysokým počtom priorít a z nich vyplývajúcej nedostatočnej pripravenosti projektov a nízkej efektivity využívania investičných zdrojov vrátane zdrojov EÚ. Výsledkom je existencia dlhodobo neriešených problémov v oblasti infraštruktúry, ako aj verejných služieb na Slovensku,“ spresnil Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

.

