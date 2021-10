VIDEO: Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok s deficitom 4,94 %

Bratislava 14. októbra (TASR) - Vláda vo štvrtok s pripomienkou schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky. Podľa návrhu predloženého ministerstvom financií by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP.



Zmenou v pôvodnom návrhu by malo byť len doplnenie uznesenia vo vzťahu k výkonu akcionárskych práv zástupcov štátu za oblasť dividend.







V ďalších rokoch by mal deficit verejných financií klesať pod 3 % hranicu. V roku 2023 by to malo byť 2,7 % HDP. Na rok 2024 vyžaduje platná legislatíva pri očakávanej úrovni verejného dlhu vyrovnaný rozpočet. To by si vyžiadalo prijatie konsolidačných opatrení na úrovni takmer 4 miliardy eur, upozorňuje v návrhu rezort financií.



Celkové príjmy verejnej správy majú budúci rok dosiahnuť 44,2 miliardy eur a výdavky 49,4 miliardy eur. Samotný štátny rozpočet počíta v návrhu s celkovými príjmami v roku 2022 v hodnote takmer 20 miliárd eur a výdavkami 25,4 miliardy eur. Schodok v hotovostnom vyjadrení by tak mal dosiahnuť 5,5 miliardy eur.



Viacročný rozpočet verejnej správy počíta s tým, že by mal hrubý dlh SR kulminovať v rokoch 2021 a 2022 na úrovni 61,5 % HDP. Následne do roku 2024 by mal klesnúť pod 59 % HDP.



Návrh rozpočtu obsahuje na roky 2022 až 2024 alokáciu peňazí z plánu obnovy v celkovom objeme 4,59 miliardy eur. V budúcom roku má najviac výdavkov z tohto plánu smerovať do zelenej ekonomiky (454 miliónov eur), vzdelávania (323 miliónov eur) a zdravia (218 miliónov eur).



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) opakovane upozornil, že výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podmienená schválením viacerých dôležitých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú v parlamente schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 %, ale iba 4,3 % HDP. Rozdiel predstavuje približne 700 miliónov eur. Na rokovania má teraz koalícia niekoľko týždňov, o rozpočte na ďalší rok zvykne parlament diskutovať na prelome novembra a decembra.