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Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľov
Veľká časť opatrení sa bude pripravovať súčasne s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2027, čo si už vyslúžilo kritiku nielen opozície, ale aj podnikateľov či odborárov.
Autor TASR
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Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Z toho je 11 opatrení legislatívnej povahy v podobe návrhu zákona, 32 opatrení sa bude realizovať do konca roka v podobe legislatívnych alebo nelegislatívnych návrhov a šesť opatrení je aktuálne už v legislatívnom procese. Zmeny sa týkajú napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Vláda zároveň požiadala Národnú radu SR o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
„Hlavné ciele opatrení sú zníženie energetických a administratívnych nákladov podnikov, zvýšenie investičnej aktivity a podpory inovácií, zlepšenie podmienok pre podnikanie a zníženie byrokratickej záťaže, zvýšenie dostupnosti pracovnej sily, posilnenie regionálneho rozvoja a efektívnejšie využívanie verejných a európskych zdrojov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k zákonu.
Veľká časť opatrení sa však bude pripravovať súčasne s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2027, čo si už vyslúžilo kritiku nielen opozície, ale aj podnikateľov či odborárov. Zásadné zmeny ako napríklad zrušenie transakčnej dane alebo v systéme dane z pridanej hodnoty návrh neobsahuje.
V oblasti energetiky MH navrhuje napríklad analyzovať vhodnosť nastavenia taríf za prevádzkovanie systému a za systémové služby (TPS a TSS), zvýšenie prostriedkov z Modernizačného fondu na modernizáciu prenosovej a distribučnej sústavy či preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel. K tomuto balíku patrí aj zvýšenie schémy na kompenzáciu nepriamych nákladov oxidu uhličitého z Environmentálneho fondu.
Podporiť investície by podľa materiálu malo napríklad aj zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja, zriadenie Inovačného fondu pre slovenské regióny či grantová podpora pre vysoko inovatívne projekty. Ministerstvo financií by malo do konca septembra preskúmať možnosti na zatraktívnenie daňovo-odpisovej politiky Slovenska a možnosti zvýšenia a flexibility superodpočtu na výskum a vývoj.
Ministerstvo školstva má podľa predloženého materiálu preskúmať možnosti administratívnych opatrení na zefektívnenie a urýchlenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní. V oblasti trhu práce by sa mali prehodnotiť aj jazykové požiadavky pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov.
Ďalšími bodmi navrhovaných opatrení sú napríklad revízia zastaraných technických noriem STN, systémová revízia a deregulácia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ale aj zjednodušenie administratívnej evidencie pri nakladaní s malým množstvom odpadu či zníženie administratívnej záťaže pri bežných, resp. nízkorizikových projektoch v oblasti zariadení na úpravu a spracovanie ostatných odpadov. Podnikateľom by malo pomôcť aj navrhované zníženie sankcie za neplnenie povinností voči Štatistickému úradu SR.
„Hlavné ciele opatrení sú zníženie energetických a administratívnych nákladov podnikov, zvýšenie investičnej aktivity a podpory inovácií, zlepšenie podmienok pre podnikanie a zníženie byrokratickej záťaže, zvýšenie dostupnosti pracovnej sily, posilnenie regionálneho rozvoja a efektívnejšie využívanie verejných a európskych zdrojov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k zákonu.
Veľká časť opatrení sa však bude pripravovať súčasne s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2027, čo si už vyslúžilo kritiku nielen opozície, ale aj podnikateľov či odborárov. Zásadné zmeny ako napríklad zrušenie transakčnej dane alebo v systéme dane z pridanej hodnoty návrh neobsahuje.
V oblasti energetiky MH navrhuje napríklad analyzovať vhodnosť nastavenia taríf za prevádzkovanie systému a za systémové služby (TPS a TSS), zvýšenie prostriedkov z Modernizačného fondu na modernizáciu prenosovej a distribučnej sústavy či preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel. K tomuto balíku patrí aj zvýšenie schémy na kompenzáciu nepriamych nákladov oxidu uhličitého z Environmentálneho fondu.
Podporiť investície by podľa materiálu malo napríklad aj zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja, zriadenie Inovačného fondu pre slovenské regióny či grantová podpora pre vysoko inovatívne projekty. Ministerstvo financií by malo do konca septembra preskúmať možnosti na zatraktívnenie daňovo-odpisovej politiky Slovenska a možnosti zvýšenia a flexibility superodpočtu na výskum a vývoj.
Ministerstvo školstva má podľa predloženého materiálu preskúmať možnosti administratívnych opatrení na zefektívnenie a urýchlenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní. V oblasti trhu práce by sa mali prehodnotiť aj jazykové požiadavky pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov.
Ďalšími bodmi navrhovaných opatrení sú napríklad revízia zastaraných technických noriem STN, systémová revízia a deregulácia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ale aj zjednodušenie administratívnej evidencie pri nakladaní s malým množstvom odpadu či zníženie administratívnej záťaže pri bežných, resp. nízkorizikových projektoch v oblasti zariadení na úpravu a spracovanie ostatných odpadov. Podnikateľom by malo pomôcť aj navrhované zníženie sankcie za neplnenie povinností voči Štatistickému úradu SR.